Francesco Friedrich si è imposto nella terza prova del bob a due maschile, un appuntamento cruciale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista intitolata a Eugenio Monti, il pluricampione tedesco ha stabilito il miglior tempo fermando la sua discesa a 55.67. Alle sue spalle, il romeno Mihai Cristian Tentea ha conquistato la seconda posizione, accusando un distacco di 17 centesimi, mentre il connazionale Adam Ammour si è piazzato terzo a soli 18 centesimi dal leader.

Johannes Lochner, fino a quel momento tra i più performanti, ha chiuso la sua prova al quarto posto, a 34 centesimi da Friedrich.

Un risultato inaspettato, invece, per Patrick Baumgartner, che dopo aver ben figurato nelle manche precedenti, ha compiuto un deciso passo indietro, scivolando fino alla ventesima posizione con un tempo di 56.92, accusando un ritardo di 1.25 secondi dal tempo di riferimento.

La classifica della terza prova

La terza manche ha rimescolato le gerarchie, con Friedrich che ha così preso il comando della classifica provvisoria. Patrick Baumgartner, protagonista nelle prime due uscite, ha invece mostrato un calo significativo, un dato che richiederà un'attenta analisi in vista delle prossime fasi.

Prospettive future e programma

Questa terza prova rappresenta un momento significativo nella fase di preparazione all'evento olimpico.

Mentre Friedrich conferma il suo eccellente stato di forma, Baumgartner dovrà lavorare per ritrovare il ritmo e la fiducia perduti. Il programma di gare prevede un'ulteriore prova nel breve periodo, seguita da due manche nella giornata di sabato 14 febbraio. La competizione che assegnerà le medaglie olimpiche prenderà il via lunedì 16 febbraio con la prima discesa, proseguendo nei giorni successivi.

Analisi delle manche precedenti

Nelle prime due prove, Johannes Lochner aveva inizialmente mostrato il miglior tempo, con Friedrich e Baumgartner rispettivamente secondo e quinto. Nella seconda manche, Friedrich aveva reagito conquistando il primato, mentre Baumgartner si era confermato tra i migliori chiudendo in quarta posizione. La terza prova ha tuttavia evidenziato un netto rallentamento per l'atleta italiano, che dovrà dimostrare la sua capacità di reazione nelle prossime discese per puntare al podio olimpico.