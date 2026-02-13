Durante la terza giornata di test in Bahrain, Lando Norris ha risposto con tono deciso alle critiche di Max Verstappen sulle nuove monoposto della Formula 1. Il campione del mondo in carica ha commentato: “Le sue parole sono state molto divertenti. Se vuole ritirarsi, può farlo. La F1 è in continua evoluzione e a volte va meglio ed altre peggio. Ma in fin dei conti veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare. Non è obbligato a stare qui”.

Il contesto delle dichiarazioni

Le parole di Norris arrivano dopo che Verstappen aveva definito le nuove regole della F1 “come una Formula E sotto steroidi”, lamentando una guida meno divertente e troppo incentrata sulla gestione dell’energia.

Norris ha ribadito che i regolamenti sono uguali per tutti e che, nonostante le difficoltà, per lui rappresentano una sfida stimolante: “Per me è una sfida divertente, bisogna guidare in modo diverso e gestire in modo diverso. Personalmente continuo a correre, a viaggiare per il mondo e a divertirmi un sacco. Quindi, niente di cui lamentarmi”.

Una rivalità che si accende prima della stagione

La replica di Norris ha acceso il confronto tra i due protagonisti della F1, a pochi giorni dall’inizio della stagione. Le nuove monoposto, con regolamenti che privilegiano l’efficienza energetica, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i piloti. Norris ha scelto di affrontare il cambiamento con ironia e determinazione, sottolineando il privilegio e il divertimento che ancora trova nel suo ruolo.

Reazioni e contesto tecnico

