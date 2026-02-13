La pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si conferma uno degli impianti storici destinati a ospitare le gare di bob durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Questo tracciato, noto per la sua tradizione e per le numerose competizioni internazionali che vi si sono svolte, sarà il teatro delle sfide tra i migliori equipaggi del mondo.

Il ruolo della pista Eugenio Monti

La pista di Cortina d’Ampezzo rappresenta un punto di riferimento per il bob internazionale. In occasione delle Olimpiadi Invernali del 2026, ospiterà le gare di bob a due maschile, bob a due femminile, bob a quattro maschile e monobob femminile.

L’impianto è stato scelto per la sua storia e per le caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente impegnativo e spettacolare.

Le competizioni olimpiche

Il programma ufficiale delle gare di bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 prevede quattro specialità: bob a due maschile, bob a due femminile, bob a quattro maschile e monobob femminile. Gli atleti si confronteranno sulla pista Eugenio Monti, che sarà al centro dell’attenzione internazionale durante l’evento.

Preparazione e aspettative

Le squadre e gli atleti stanno lavorando per arrivare preparati all’appuntamento olimpico, studiando il tracciato e pianificando le strategie migliori per affrontare le discese. La competizione si preannuncia di alto livello, con la partecipazione dei migliori equipaggi provenienti da tutto il mondo.