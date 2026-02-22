Patrick Baumgartner conclude la sua Olimpiade di casa con un brillante quinto posto nella gara di bob a quattro disputata sulla pista Eugenio Monti di Cortina. L’azzurro, insieme a Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini, ha mancato il podio per pochi centesimi, ma ha riportato l’Italia nella top‑5 in questa disciplina dopo molti anni.

La gara e i protagonisti

La vittoria è andata a Johannes Lochner, che ha dominato la competizione con un tempo complessivo di 3:37.57, firmando il miglior tempo in tre delle quattro run. Al secondo posto si è piazzato Francesco Friedrich, che ha conquistato l’argento con un ritardo di 57 centesimi dal connazionale.

A sorprendere tutti è stato lo svizzero Michael Vogt, che nell’ultima run ha scavalcato Adam Ammour per soli quattro centesimi, impedendo così la tripletta tedesca.

Il risultato dell’Italia

L’equipaggio italiano ha chiuso al quinto posto, a 25 centesimi dalla medaglia, un piazzamento che rappresenta un risultato significativo per il movimento azzurro nel bob a quattro. Baumgartner e compagni hanno dimostrato competitività e continuità, confermando il buon momento della squadra.

Contesto internazionale

In Coppa del Mondo, l’equipaggio Baumgartner/Mircea aveva già ottenuto un quinto posto nella tappa di Sigulda, in Lettonia, dove si era registrata un’altra tripletta tedesca. In quella occasione, Lochner/Fleischhauer avevano vinto con un margine di 0"53 su Friedrich/Schüller e 0"82 su Ammour/Tasche, mentre gli svizzeri Vogt/Ndiaye erano quarti e gli azzurri quinti con un ritardo di 0"99.