La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si svolgerà domenica 22 febbraio presso l’Arena di Verona. In un gesto simbolico di unità e amicizia, l’Italia sfilerà senza un ordine prestabilito. La notizia è stata diffusa da OA Sport.

L’Arena di Verona protagonista

La chiusura dei Giochi è in programma all’Arena di Verona, ribattezzata Verona Olympic Arena, a partire dalle ore 20.30. In questa occasione, gli atleti entreranno insieme, senza seguire un ordine nazionale, per sottolineare i valori di coesione e fraternità.

I portabandiera dell’Italia saranno Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nell’inseguimento di biathlon, e Davide Ghiotto, medaglia d’oro nel team pursuit di speed skating.

Passaggio di testimone e consegna dei Giochi

L’Arena di Verona assume un ruolo simbolico anche per il passaggio di testimone alle Paralimpiadi, la cui cerimonia d’apertura si terrà nello stesso scenario il 6 marzo. L’Italia consegnerà, inoltre, idealmente i Giochi alla Francia, nazione che ospiterà l’edizione invernale del 2030.

Dettagli sulla cerimonia

La cerimonia di chiusura prenderà il via alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con streaming disponibile su Rai Play. L’evento sarà visibile anche su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Come confermato, gli atleti entreranno uniti, senza ordine alfabetico, con Vittozzi e Ghiotto nel ruolo di portabandiera azzurri.

L’Arena di Verona ospiterà per la prima volta una cerimonia olimpica, offrendo una cornice storica e suggestiva al momento conclusivo dei Giochi Invernali.