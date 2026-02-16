Sulla pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo prende il via la prima manche del bob a due maschile. L’azzurro Patrick Baumgartner, accompagnato dal frenatore Robert Mircea, è pronto a scendere in pista come possibile outsider. La competizione si apre con la prima discesa fissata per le ore 10.00, seguita dalla seconda alle 11.57.

Il contesto della gara

La coppia italiana, nona a scendere, punta a una prestazione di rilievo per inserirsi nella lotta per le medaglie. Baumgartner, pur non avendo mai vinto una tappa di Coppa del Mondo, vanta un secondo e un terzo posto in carriera.

I principali favoriti restano i tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich. Lochner guida la classifica di Coppa del Mondo con sei vittorie su sette tappe, mentre Friedrich è una leggenda del bob con quattro ori olimpici e quattordici titoli mondiali. Anche la coppia statunitense Frankie Del Duca–Joshua Williamson è considerata una seria minaccia per il podio.

Le ambizioni azzurre

Baumgartner è descritto come “il vero outsider della competizione”. Un piazzamento nella top‑10 sarebbe considerato un risultato positivo e un segnale incoraggiante in vista delle manche decisive. La sua esperienza include la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, dove il miglior risultato fu il quindicesimo posto nel bob a quattro.

Il percorso di Baumgartner

Patrick Baumgartner, atleta classe 1994, è la punta di diamante della squadra maschile italiana. In questa stagione ha ottenuto risultati incoraggianti in Coppa del Mondo, tra cui un terzo posto a Igls nel bob a quattro e quarti posti a St. Moritz e Lillehammer. La sua familiarità con la pista di Cortina d’Ampezzo rappresenta un vantaggio tecnico significativo per l’Italia.

Il dominio tedesco e le altre potenze

La Germania conferma il suo dominio nella disciplina del bob. Johannes Lochner è l’indiscusso leader di Coppa del Mondo, mentre Francesco Friedrich incarna l’eccellenza con un palmarès impressionante. Gli Stati Uniti, con la coppia Del Duca–Williamson, si posizionano come un’altra potenza da non sottovalutare nella corsa al podio.