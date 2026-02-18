A Cortina d’Ampezzo prendono il via le prove cronometrate del bob a quattro. Ventisette equipaggi si sfidano, tra cui l’italiano Patrick Baumgartner, determinato a migliorare il settimo posto conquistato ieri nel bob a due.

La prima sessione di prove è iniziata alle 10.00, seguita immediatamente dalla seconda. Tutti gli equipaggi sono pronti a dare il massimo in vista della competizione per le medaglie. Oltre ai ventisei equipaggi già visti nel bob a due, debutta lo statunitense Kristopher Horn, assente nella gara precedente.

Il contesto della vigilia: il bob a due

La competizione del bob a due si è conclusa ieri con la netta vittoria della Germania. Johannes Lochner ha dominato, precedendo i connazionali Francesco Friedrich e Adam Ammour. Patrick Baumgartner, unico italiano in gara, ha ottenuto un incoraggiante settimo posto, un risultato che fa ben sperare per la specialità a quattro, considerata più adatta alle sue caratteristiche.

Obiettivi e attese per il bob a quattro

Baumgartner, insieme ai compagni di equipaggio Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini, punta a sfruttare il fattore pista di casa e il buon feeling dimostrato nel bob a due per ottenere un piazzamento di rilievo. La concorrenza tedesca rimane agguerrita, ma l’atleta azzurro ha già dimostrato nel corso della stagione di poter competere per le posizioni vicine al podio.

Precedenti stagionali e contesto olimpico

In Coppa del Mondo, Baumgartner ha ottenuto un podio a Igls, con un terzo posto che ha confermato il progresso dell'equipaggio azzurro. A St. Moritz è arrivato un quarto posto, mentre ad Altenberg una squalifica nella prima manche ha concluso la sua stagione. Ha terminato la stagione al sesto posto nella classifica generale, delineando un trend positivo in vista delle Olimpiadi.

Le gare di bob ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina si svolgeranno dal 15 al 22 febbraio 2026 sulla pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. La pista ospiterà le competizioni di bob, slittino e skeleton. Il bob a quattro maschile prevede le prime due manches oggi, seguite dalle ultime due nei giorni successivi.