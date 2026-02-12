Il ritorno al successo di Federica Brignone è il risultato di un connubio tra impegno personale e un supporto tecnologico d’eccellenza, come sottolineato da Technogym. L’azienda ha evidenziato come la campionessa abbia beneficiato di strumenti tecnici di altissimo livello durante le fasi di riabilitazione e preparazione fisica.

Il contributo di Technogym

Technogym ha ricordato che questo risultato “testimonia la straordinaria determinazione dell’atleta, ma anche l’importanza di poter contare su strumenti tecnici di altissimo livello”. L’azienda ha affiancato Brignone con attrezzature professionali di nuova generazione, studiate per garantire precisione, sicurezza e performance.

Sono stati messi a disposizione macchinari per il potenziamento muscolare e sistemi per il controllo del movimento, a supporto di ogni fase del recupero. Technogym ha definito il ritorno ai vertici di Federica come il frutto di una sinergia chiara tra la sua determinazione e l’innovazione delle attrezzature fornite.

Il contesto olimpico

In vista di Milano Cortina 2026, Technogym ha allestito le palestre dei Villaggi Olimpici e Paralimpici e i centri di preparazione, fornendo oltre 1.500 attrezzature e soluzioni digitali per l’allenamento degli atleti internazionali. L’azienda celebra così la sua decima partecipazione come Official Supplier dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Innovazione al servizio dello sport

Il ruolo di Technogym nel supporto agli atleti d’élite è riconosciuto a livello globale come marchio di riferimento per lo sport d’élite e partner storico del movimento olimpico, grazie alla qualità e all’affidabilità delle sue soluzioni tecniche. In questo caso, il contributo tecnologico ha permesso a Brignone di affrontare con maggiore sicurezza e precisione le delicate fasi del recupero, integrando il suo impegno atletico con strumenti all’avanguardia.