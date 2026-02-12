La seconda giornata di test di Formula 1 sul circuito di Sakhir si è conclusa con Charles Leclerc in netto protagonismo. Il pilota della Ferrari ha completato un totale di 139 giri senza riscontrare problematiche, fermando il cronometro sul miglior tempo di 1’34”273. Alle sue spalle si è piazzato Lando Norris con la McLaren, staccato di 0”511. La scuderia di Brackley, invece, ha dovuto fare i conti con criticità tecniche alla power unit.

Leclerc guida con autorevolezza

Charles Leclerc ha chiuso la sessione al comando, dimostrando grande affidabilità e un ritmo costante.

La sua Ferrari si è mostrata stabile e performante, consentendo al pilota di accumulare chilometri preziosi in vista dell'imminente stagione.

Norris in scia, ma Mercedes in affanno

Lando Norris ha completato 149 giri, assicurandosi la seconda posizione con un distacco di poco superiore al mezzo secondo. La Mercedes, tuttavia, ha vissuto una giornata particolarmente complicata: Kimi Antonelli ha dovuto interrompere il proprio programma a causa di un problema alla power unit, mentre George Russell ha concluso la sua prova al quarto posto con 54 giri all'attivo.

Classifica e chilometraggio

La classifica del secondo giorno di test vede Leclerc in testa, seguito da Norris, Oliver Bearman (Haas), George Russell e Isack Hadjar (Red Bull).

Il monegasco ha totalizzato 139 giri, Norris 149, Bearman 32, Russell 10 e Hadjar 13.

Dettagli tecnici della giornata

Nella sessione mattutina, Leclerc ha stabilito il miglior tempo in 1’34”273 con 62 giri completati. Norris ha girato 64 volte, fermando il cronometro a 1’34”784. I problemi alla power unit della Mercedes hanno limitato l'attività di Antonelli a soli tre giri durante la mattinata.