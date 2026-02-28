Austin Smotherman si conferma in vetta alla classifica del Cognizant Classic dopo il secondo round, disputato a Palm Beach Gardens, Florida. L’americano ha concluso la giornata con un giro in -2, frutto di cinque birdie e tre bogey, portando il suo totale a -11 (131 colpi) e guadagnando tre lunghezze sul più immediato inseguitore.

Classifica e protagonisti

Smotherman guida con autorevolezza, ma alle sue spalle non mancano sfidanti agguerriti. In seconda posizione si trova Taylor Moore, staccato di tre colpi. A -7 seguono il colombiano Nico Echavarria e il canadese A.J.

Ewart, quest’ultimo protagonista del miglior giro di giornata con un -7, nonostante un doppio bogey alla buca 17. In quinta piazza solitaria si colloca Joel Dahmen con un -6.

Contesto e prospettive

Il torneo, con un montepremi di 9,6 milioni di dollari, si svolge sul Champion Course del PGA National Resort & Spa. La competizione, nata nel 1972 e nota fino a pochi anni fa come Honda Classic, vede Smotherman, con quattro vittorie in carriera ma ancora alla ricerca del primo successo sul PGA Tour, presentarsi al terzo round con un margine significativo, ma non ancora rassicurante.

Il percorso e i primi giri

Smotherman ha aperto il Cognizant Classic con un giro eccezionale da -9 (62 colpi) senza bogey, grazie a sei birdie consecutivi e un’eccellente performance sul putting, che gli ha permesso di realizzare 132 piedi di putt.

Il colombiano Echavarria ha risposto con un 63, anch’esso senza bogey, mentre un gruppo di sei giocatori è rimasto a -4 con 67 colpi.

Il percorso, recentemente overseedato, appare più permissivo rispetto al passato, favorendo punteggi bassi. Questo ha suscitato commenti da parte di alcuni giocatori, che ne hanno sottolineato la maggiore facilità rispetto alle edizioni precedenti.