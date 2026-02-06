Il fondatore di Technogym, Nerio Alessandri, ha celebrato la decima partecipazione dell’azienda come fornitore ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici. Lo ha fatto portando la fiaccola olimpica lungo un tratto della staffetta davanti al Castello Sforzesco a Milano, nel giorno della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

Technogym allestisce per l’occasione ventidue centri di allenamento, mettendo a disposizione circa mille attrezzi per oltre tremilacinquecento partecipanti provenienti da più di novanta Paesi. Gli atleti saranno impegnati in sedici discipline olimpiche e sei paralimpiche.

Il gesto simbolico di Alessandri

Il ruolo di tedoforo ricoperto da Alessandri assume un forte valore simbolico. Celebra la decima edizione olimpica di Technogym non solo come fornitore, ma come parte integrante del percorso olimpico, incarnando il legame tra sport, tecnologia e benessere.

Il ruolo di Technogym ai Giochi

Technogym si conferma fornitore esclusivo e ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’azienda ha predisposto ventidue centri di allenamento, dotati di circa mille attrezzi, per supportare gli atleti durante le competizioni.

Supporto completo agli atleti

