Milano e Scandicci si apprestano a un appuntamento decisivo nella Champions League femminile. Nell’ultima giornata della fase a gironi, le due squadre italiane si contendono l’accesso diretto ai quarti di finale. Milano ospiterà l’Eczacibasi all’Allianz Cloud, mentre Scandicci affronterà il VakifBank a Istanbul, in uno scontro che determinerà il primo posto nel rispettivo girone.

Milano–Eczacibasi: spareggio per il primato

All’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano attende l’Eczacibasi Istanbul per una sfida cruciale che può valere il primo posto nel girone.

Milano attualmente guida la classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta. Le turche seguono a un punto di distanza, con 12 punti. All’andata, l’Eczacibasi si impose a Istanbul al tie-break, dopo una partita combattuta per oltre due ore. Ora, per chiudere al primo posto, a Milano basterà una vittoria con qualsiasi punteggio. L’Eczacibasi, invece, necessita di espugnare il campo lombardo per tentare il sorpasso.

Scandicci–VakifBank: un solo risultato utile

Scandicci è chiamata a una vera impresa sul campo del VakifBank Spor Sarayi. Le turche guidano il girone con 15 punti, frutto di cinque vittorie su cinque incontri disputati e un saldo set di 15-2. Le toscane inseguono a 12 punti, con quattro vittorie e una sconfitta.

Per ribaltare la situazione e conquistare il primo posto, Scandicci deve vincere con un punteggio netto (3-0 o 3-1) e sperare di ribaltare anche i parametri di spareggio. Solo così potrà assicurarsi il pass diretto per i quarti di finale.

Contesto e prospettive

La posta in palio è elevata: chi chiude al primo posto nel girone accede direttamente ai quarti, evitando così gli ottavi di finale. Le seconde classificate e la migliore terza dovranno invece affrontare un turno supplementare, con un percorso potenzialmente più impegnativo. Milano e Scandicci hanno l’opportunità di evitare questo passaggio intermedio e di consolidare il dominio italiano nel panorama europeo della pallavolo femminile.

Il bilancio Italia–Turchia nei gironi

Il confronto tra club italiani e turchi nella fase a gironi ha finora visto prevalere le formazioni turche. Nei primi tre turni, su quattro incroci diretti, le squadre turche hanno ottenuto tre vittorie, a fronte di un solo successo italiano. Il bilancio complessivo in termini di punti è di nove a tre per la Turchia, con 11 set vinti contro sei. Tuttavia, due delle gare si sono decise al quinto set, a testimonianza di sfide combattute e margini ridotti. Nonostante questo predominio nei testa a testa, l’Italia resta in corsa: Milano guida il proprio girone, Scandicci è seconda nel suo, e Conegliano guida il proprio raggruppamento, dimostrando la competitività delle squadre italiane.