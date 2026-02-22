Paul Lapeira ha conquistato il Tour des Alpes‑Maritimes, corsa di un giorno disputata domenica a Biot, imponendosi in volata sul leggero strappo finale e beffando Christian Scaroni. Il corridore della Decathlon CMA CGM Team, classe 2000 ed ex campione di Francia, ha ottenuto il suo primo successo del 2026 e l’ottavo in carriera. Ha preceduto Scaroni di due secondi, con Simon Carr (Cofidis) terzo.

La dinamica della vittoria

La gara, alla cinquantottesima edizione, si è decisa in volata dopo una fuga finale di Marco Brenner e Lenny Martinez, raggiunti da un drappello di inseguitori.

Lapeira ha atteso il momento giusto per lanciare lo sprint, riuscendo a staccare Scaroni sul traguardo.

Il podio e la classifica

Scaroni, vincitore dell’edizione 2025, si è dovuto accontentare della seconda piazza, staccato di due secondi. Simon Carr ha completato il podio. Quarto Marco Brenner, quinto Lenny Martinez, entrambi protagonisti della fuga finale.

Dettagli sulla corsa

La vittoria di Lapeira è stata confermata da un resoconto della corsa, che riporta il medesimo ordine d’arrivo e i distacchi: Lapeira primo in 3:38:08, Scaroni e Carr a +0:02, Brenner a +0:02 e Martinez a +0:08. Si sottolinea che si tratta della sesta vittoria stagionale per la squadra Decathlon CMA CGM, che ha già trionfato con altri corridori in diverse competizioni.