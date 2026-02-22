Le tute ufficiali indossate da Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Chiara Betti durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono state donate al Museo Olimpico di Losanna. Questi indumenti entrano ora a far parte della collezione permanente del prestigioso museo.

Il gesto, di grande significato, si è svolto al Villaggio Olimpico di Milano. Alla cerimonia erano presenti il vice capo missione dell’Italia Team, Enzo Bartolomeo, Frédérique Jamolli, responsabile dello sviluppo culturale internazionale del Comitato Olimpico Internazionale, e Chiara Betti, che ha rappresentato le tre atlete.

Le tute come simboli di memoria collettiva

Segnate dal ghiaccio e dalla velocità, le tute diventano ora simboli di memoria collettiva. Quelle di Francesca Lollobrigida, che ha conquistato due ori nei 3.000 metri (con record olimpico) e nei 5.000 metri, narrano imprese straordinarie sulla pista lunga. Arianna Fontana, con le sue tre medaglie, si è affermata come l’atleta italiana più decorata di sempre, superando Edoardo Mangiarotti e affiancando leggende come Ole Einar Bjørndalen. Chiara Betti, infine, ha incarnato il valore del collettivo nelle staffette che hanno portato l’Italia sul podio.

Dal campo di gara ai cimeli universali

Il momento della donazione ha sancito il passaggio delle tute da semplici strumenti di competizione a cimeli universali.

Queste divise sono destinate a parlare non solo agli appassionati di pattinaggio, ma a tutti i visitatori del museo più importante al mondo dedicato ai Giochi Olimpici.

Il Museo Olimpico di Losanna

Il Museo Olimpico di Losanna, inaugurato nel 1993, custodisce la più vasta e completa collezione di patrimonio olimpico a livello globale. Situato nella capitale olimpica, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la memoria dello sport. Le sue esposizioni, sia permanenti che temporanee, raccontano la ricca storia dei Giochi, dalle origini antiche alle edizioni moderne.

Tra i cimeli esposti figurano medaglie originali, fotografie d’epoca, filmati storici e oggetti iconici come scarpe, costumi e tute da gara. Questi elementi testimoniano le imprese e la dedizione degli atleti nel corso del tempo, offrendo uno spaccato unico dell’evoluzione dello sport olimpico.