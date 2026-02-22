Ilia Malinin, al termine del Gala conclusivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, ha condiviso un bilancio personale e annunciato un approccio riflessivo verso il futuro. Il pattinatore statunitense ha dichiarato l’intenzione di prendersi “i prossimi quattro anni per capire davvero cosa posso fare di diverso e avere una strategia ancora migliore per venire qui e fare il mio lavoro”.

Queste dichiarazioni sono giunte al termine di una rassegna olimpica intensa, caratterizzata da una delusione nella gara individuale, ma anche da significativi momenti di crescita.

Malinin ha posto l’accento sull’umanità degli atleti: “Voglio mostrare al mondo che siamo anche esseri umani. Abbiamo anche pensieri veri, sentimenti veri, anche se sembra che siamo completamente come robot con abilità sovrumane”.

Un’Olimpiade di emozioni e riflessioni

Il pattinatore ha ammesso di non essersi sentito completamente preparato alla pressione dell’evento: “La pressione di venire è stata tanta, era qualcosa per cui non ero davvero preparato e che dovevo superare”. Nonostante la delusione, ha definito l’esperienza complessiva “fantastica”: “Ora che finalmente ho superato un’Olimpiade, a parte l’ovvia delusione, è stato un periodo fantastico. È un onore essere qui, seguendo le orme dei miei genitori.

Non avrei mai pensato di raggiungere il livello che ho raggiunto qui e c’è ancora molto da imparare, anche solo da questa esperienza”.

Accettazione e fiducia nel percorso

Malinin ha concluso esprimendo un sentimento di accettazione: “Non cambierei nulla, tutto accade per una ragione, e Dio ha fatto in modo che le cose andassero come dovevano andare”. Con queste parole, il pattinatore ha dimostrato una maturità che va oltre il risultato immediato, proiettandosi verso un percorso di crescita personale e sportiva in vista delle future competizioni, con un occhio alle Olimpiadi di Parigi 2030.

La sua riflessione offre uno spunto importante sul valore dell’esperienza olimpica, intesa non solo come competizione, ma come momento cruciale di consapevolezza e sviluppo personale e atletico.