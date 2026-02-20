Flavio Cobolli affronta Coleman Wong nei quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. L’incontro, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 19:00 locali, rappresenta per l’azzurro l’occasione di accedere alla prima semifinale stagionale e consolidare la sua posizione nel ranking mondiale.

Contesto e significato della sfida

Il match giunge in un momento cruciale per Cobolli, reduce da un avvio di stagione complesso. Una vittoria gli consentirebbe di issarsi saldamente in una posizione di rilievo nel ranking, con il connazionale Luciano Darderi alle sue spalle.

In caso di successo, l’azzurro affronterebbe in semifinale il vincente tra Sebastian Korda e Casper Ruud.

Dettagli organizzativi

La diretta live dell’incontro è curata da OA Sport, con la cronaca affidata a Lorenzo Menichetti. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 locali, preceduto da un match di doppio maschile.

Il cammino di Cobolli e Wong

Flavio Cobolli ha superato Terence Atmane con il punteggio di 7‑5, 6‑4, ottenendo la sua seconda vittoria del 2026 dopo oltre un mese di astinenza. Il successo ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive e rappresenta un’iniezione di fiducia per il tennista romano.

Coleman Wong, qualificato da Hong Kong, ha sorpreso la testa di serie numero sette Brandon Nakashima, imponendosi per 6‑4, 7‑6(4) e conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Nuovo tatuaggio e motivazioni

Cobolli ha festeggiato la vittoria su Atmane mostrando un nuovo tatuaggio raffigurante l’incredibile Hulk, che ha definito “fresco, come di due settimane”. Il tennista ha spiegato: “Mi sentivo come Hulk in campo, ora devo essere come lui!”.

Il successo ha interrotto una lunga serie negativa e Cobolli ha attribuito la vittoria alla sua preparazione e alla capacità di restare concentrato nei momenti decisivi, sentendosi pronto ad affrontare la sfida con Wong con rinnovata determinazione.