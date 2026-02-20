Il presidente della Federcalcio argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, è destinatario di un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria per una presunta deviazione di fondi. La notizia è stata diffusa dalla magistratura argentina, che ha disposto anche il divieto di lasciare il Paese e ha fissato la sua comparizione davanti al giudice per il 6 marzo.

Contributi previdenziali e tributi

La giustizia argentina ha citato a indagare Claudio Tapia e Pablo Toviggino, imponendo loro il divieto di lasciare il Paese. L’inchiesta riguarda una presunta appropriazione indebita di contributi previdenziali e tributi per oltre 19.300 milioni di pesos, equivalenti a circa 13,6 milioni di dollari, relativi al periodo tra il 2024 e il 2025. Tapia è stato convocato per il 5 marzo, mentre Toviggino dovrà presentarsi il giorno successivo. La denuncia è stata avanzata dall’agenzia fiscale ARCA, che agisce come querelante, e il giudice Diego Amarante ha sottolineato la gravità dei fatti investigati e la severità della pena in prospettiva.