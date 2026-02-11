Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo WTA 1000. L’azzurra ha superato Ann Li negli ottavi con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-4, in una sfida durata quasi tre ore sul cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha.

Una vittoria costruita con tenacia

La 25enne marchigiana, numero 57 del ranking mondiale, era entrata nel tabellone principale come lucky loser. Dopo aver eliminato Coco Gauff, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, ha affrontato Ann Li in un match equilibrato e combattuto.

Cocciaretto ha rimontato da 2-4 nel terzo set, vincendo con appena tre punti in più rispetto all’avversaria (113 a 110), a dimostrazione di grande lucidità e capacità di soffrire.

Prossimo ostacolo: Jelena Ostapenko

Ai quarti di finale, in programma giovedì, Cocciaretto affronterà la lettone Jelena Ostapenko, numero 24 del ranking mondiale. Ostapenko, finalista a Doha nel 2016 e nella scorsa stagione, ha superato con autorità la colombiana Camila Osorio per 6-3 6-1. Il confronto tra le due giocatrici ha un precedente: nel primo turno del torneo di Birmingham 2024, Cocciaretto si impose in due set sull’erba, un ricordo positivo che alimenta fiducia in vista della sfida che si preannuncia intensa.

Il contesto della vittoria

Il successo contro Ann Li rappresenta un traguardo storico per Cocciaretto, che per la prima volta raggiunge i quarti in un WTA 1000. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione solida e mentale, in una partita decisa da dettagli minimi. Ora l’attende una sfida contro una delle giocatrici più potenti del circuito.

Il precedente favorevole su erba a Birmingham 2024 offre un piccolo vantaggio psicologico, ma il confronto su cemento a Doha sarà diverso. Sarà una prova di forza e strategia, in cui Cocciaretto dovrà confermare il livello mostrato finora per continuare la sua scalata nel torneo.