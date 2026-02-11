Elisabetta Cocciaretto è protagonista di un torneo sorprendente al WTA 1000 di Doha. Ripescata come lucky loser, ha superato il primo turno e ora affronta Ann Li negli ottavi di finale, con la possibilità di continuare la sua ascesa nel ranking.

Il cammino verso gli ottavi di finale

La tennista marchigiana è entrata nel tabellone principale dopo la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni, ma ha saputo trasformare l'occasione in un successo. Al primo turno ha battuto la francese Jacquemot con il punteggio di 7-6, 6-2. Successivamente, ha compiuto un'impresa eliminando Coco Gauff, numero cinque del mondo, con un netto 6-4, 6-2.

Prossimo ostacolo: Ann Li

Cocciaretto si prepara ora ad affrontare l'americana Ann Li negli ottavi di finale. Il match è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, alle 11:30 ora italiana sul campo Grandstand 2. In caso di vittoria, l'azzurra accederebbe ai quarti di finale, un traguardo storico in un torneo WTA 1000.

La scalata nel ranking

Grazie ai risultati ottenuti, Cocciaretto ha guadagnato 122 punti netti, salendo dalla 57ª alla 48ª posizione virtuale nel ranking WTA. In caso di successo contro Li, potrebbe raggiungere la 39ª posizione. Un'eventuale semifinale la proietterebbe al 32° posto. La finale e la vittoria le permetterebbero rispettivamente di salire al 24° e al 20° posto virtuale, avvicinandosi al suo best ranking di 29ª.

Un percorso inaspettato

Il percorso di Cocciaretto a Doha è tanto inaspettato quanto significativo. Da lucky loser a potenziale protagonista di un WTA 1000, la sua ascesa è un segnale di crescita e continuità. Il successo su Gauff, una top 5, rappresenta la seconda vittoria in carriera contro una giocatrice di quel livello, dopo quella ottenuta contro Pegula a Wimbledon lo scorso anno.