Jens Luraas Oftebro ha conquistato uno straordinario successo nella gara individuale di combinata nordica con salto da trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il 25enne norvegese si è imposto grazie a una rimonta decisiva nel segmento di fondo, affrontato in condizioni difficili.

Una vittoria costruita nella neve bagnata

Partito settimo nella 10 km a inseguimento, dopo una buona prova nel salto, Oftebro ha dimostrato la sua superiorità. In condizioni di neve bagnata e poco compatta, ha saputo recuperare terreno fino a raggiungere i leader a metà gara.

Nell'ultimo giro, ha impresso l'azione decisiva che gli ha permesso di tagliare il traguardo per primo.

Podio e piazzamenti

L'unico a provare a rispondere al forcing di Oftebro è stato Johannes Lamparter, attuale leader mondiale di Coppa. Nonostante la sua tenacia, Lamparter non è riuscito a giocarsi la volata finale, dovendosi accontentare dell'argento, la prima medaglia olimpica della sua carriera. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dal finlandese Eero Hirvonen, che ha recuperato ben sette posizioni nel fondo, centrando il suo primo podio olimpico.

A seguire, Stefan Rettenegger ha chiuso quarto a 17 secondi dal vincitore, precedendo Ilkka Herola a 22 secondi. Kristjan Ilves, leader dopo la fase di salto, è scivolato al sesto posto.

Prestazioni degli atleti italiani

Tra gli azzurri in gara, Samuel Costa ha ottenuto un incoraggiante tredicesimo posto, risalendo dal ventiduesimo posto iniziale. Aaron Kostner ha recuperato undici posizioni, chiudendo sedicesimo, mentre Alessandro Pittin ha guadagnato quattordici posizioni, terminando la competizione al diciannovesimo posto.

Contesto e significato della vittoria

Il successo di Oftebro giunge appena dieci giorni dopo il suo trionfo al “Triple” di Seefeld, un risultato che conferma il suo eccellente stato di forma e la sua superiorità nel segmento di fondo. La vittoria individuale olimpica rappresenta il secondo oro a cinque cerchi per il norvegese, dopo quello conquistato a squadre nel 2022.

Dettagli della competizione

La prestazione di Oftebro è stata eccezionale: è riuscito a recuperare un ritardo di ventotto secondi accumulato dopo la fase di salto. La sua capacità di resistere al ritorno di Lamparter, giunto a un solo secondo di distanza, ha ulteriormente sottolineato la sua tenuta agonistica. Il podio è stato completato da Eero Hirvonen, staccato di 2,5 secondi. L'evento si è svolto a Tesero, in Italia, e ha riacceso il dibattito sul futuro della combinata nordica, disciplina esclusivamente maschile e con una partecipazione globale ancora limitata.