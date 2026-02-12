Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel superG alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Questo prestigioso risultato le garantisce un assegno di 180.000 euro lordi, erogato dal Coni, oltre a un valore simbolico intrinsecamente legato al metallo della medaglia stessa.

Il trionfo olimpico e il percorso

La sciatrice valdostana ha dominato la competizione del superG, superando la francese Romane Miradoli di 41 centesimi e l'austriaca Cornelia Huetter di 52 centesimi. Questo successo assume un significato ancora maggiore se si considera che, solo dieci mesi prima, Brignone aveva subito un grave infortunio.

La diagnosi medica parlava di frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, accompagnata da lesioni capsulo‑legamentose e del legamento crociato anteriore. Un referto del 3 aprile che avrebbe potuto segnare la fine della carriera di molti, ma non della sua determinazione. Ha creduto fermamente nel proprio recupero, culminato nell'apoteosi olimpica.

Il risvolto economico della vittoria

Per la sua impresa nel superG, Federica Brignone riceverà un compenso lordo di 180.000 euro, un importo stanziato dal Coni. È importante sottolineare che il Comitato Olimpico Internazionale non prevede premi in denaro per le medaglie, ma si limita a consegnare il metallo e gli onori correlati.

A questa somma si aggiungeranno poi eventuali emolumenti derivanti da contratti di sponsorizzazione, la cui entità non viene solitamente resa pubblica.

Il valore intrinseco della medaglia d'oro

Analizzando il valore materiale della medaglia d'oro, si scopre che essa contiene solo sei grammi di oro puro. La restante parte, che ammonta a circa mezzo chilo, è costituita da argento. Considerando le quotazioni attuali, il valore dell'oro puro si aggira intorno ai 822 euro, mentre mezzo chilo d'argento vale approssimativamente 1.130 euro. Pertanto, il valore intrinseco dei metalli che compongono la medaglia si stima intorno ai 1.952 euro.

Premi FIS e contesto economico

Nel panorama delle competizioni internazionali di sci, la Federazione Internazionale degli Sport Invernali (FIS) prevede l'assegnazione di premi in denaro per i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e ai Campionati Mondiali.

Nella stagione 2024‑2025, Federica Brignone ha accumulato un guadagno di 679.100 franchi svizzeri, equivalenti a circa 713.450 euro, grazie alle sue vittorie e ai piazzamenti. Questa cifra non include, naturalmente, i compensi derivanti da sponsorizzazioni o altri bonus privati.

Questi premi FIS rappresentano un contesto economico distinto rispetto all'assegno olimpico, ma contribuiscono significativamente a delineare il valore complessivo della carriera di un'atleta di spicco come Federica Brignone.