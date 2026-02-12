Elisabetta Cocciaretto si prepara a scendere in campo oggi, giovedì 12 febbraio 2026, per il primo quarto di finale del WTA 1000 di Doha contro Jelena Ostapenko. La notizia giunge da Doha, dove l’azzurra, ripescata come lucky loser, ha raggiunto per la prima volta in carriera un posto tra le migliori otto in un torneo di questa categoria.

La maratona contro Li e la fiducia ritrovata

Nel turno precedente, Cocciaretto ha superato Ann Li in un incontro intenso e combattuto, durato quasi tre ore. Dopo aver salvato cinque palle set nel primo parziale, ha ceduto il secondo set quando era al servizio per chiudere il match, per poi rimontare nel terzo, vincendo quattro game consecutivi dal 4-2 in favore dell’americana.

Il risultato finale è stato 7-6(5), 5-7, 6-4. Grazie a questa vittoria, l’italiana ha guadagnato posizioni nel ranking, risalendo fino alla trentanovesima posizione mondiale.

Al termine dell’incontro, Cocciaretto ha commentato: “È un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”. Ha aggiunto di essere arrivata a Doha con l’obiettivo di giocare più partite di questo livello, affrontando ogni turno con la stessa determinazione, indipendentemente dall’avversaria.

Ostapenko, una sfida da non sottovalutare

La sua avversaria, Jelena Ostapenko, sta disputando un torneo solido: ha superato in due set Osorio agli ottavi e punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

La lettone, numero ventiquattro del ranking WTA, vanta già due finali a Doha, nel 2016 e nella scorsa edizione, e si presenta con esperienza e potenza da fondo campo, caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà l’azzurra.

Il match è in programma sul campo centrale del Khalifa International Tennis Complex, con inizio previsto alle ore 13, ora italiana. In caso di vittoria, Cocciaretto affronterà in semifinale la vincente tra Rybakina e Mboko.

Il contesto del torneo

Il Qatar TotalEnergies Open è il primo WTA 1000 della stagione, con un montepremi di oltre quattro milioni di dollari. Cocciaretto, numero cinquantasette del ranking, è entrata nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni, ma ha già eliminato la numero cinque del seeding, Coco Gauff, al secondo turno. Ostapenko, dal canto suo, ha dimostrato solidità e continuità, confermando di essere una delle protagoniste attese del torneo.