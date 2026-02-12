Giovedì 12 febbraio si prospetta una giornata di grande attesa per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il programma prevede la staffetta a squadre dello slittino, il Super‑G femminile con protagoniste Federica Brignone e Sofia Goggia, i 5 000 m di pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida e i 500 m di short track con Arianna Fontana.

Slittino: la staffetta a squadre punta a confermarsi

Alle ore 18:30 è in programma la staffetta a squadre di slittino. Dopo i due ori conquistati nei doppi maschile e femminile, la squadra azzurra cercherà di confermare il successo ottenuto nei giorni precedenti, puntando a un altro risultato di prestigio nella gara mista.

Super‑G femminile: Brignone e Goggia in cerca di riscatto

Alle 11:30, a Cortina d’Ampezzo, si svolgerà il Super‑G femminile. Sofia Goggia, reduce dal bronzo in discesa, è alla ricerca di un altro importante traguardo, mentre Federica Brignone mira a riscattarsi dopo un precedente incidente. La gara si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a sottolineare l’importanza dell’evento per il Paese.

Lollobrigida e Fontana: doppia chance sul ghiaccio

Nel pomeriggio, alle 16:30, Francesca Lollobrigida tornerà in pista nei 5 000 m di pattinaggio di velocità, forte dell’oro nei 3 000 m conquistato nei giorni scorsi. In serata, Arianna Fontana sarà protagonista nei 500 m di short track, con l’obiettivo di conquistare la sua tredicesima medaglia olimpica, un risultato che le permetterebbe di eguagliare il record di Edoardo Mangiarotti.

Altri azzurri in gara

La giornata azzurra inizierà già al mattino. Alle 9:05, il curling femminile vedrà l’Italia affrontare la Svizzera. Alle 9:30 e 11:08, Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari saranno impegnati nello skeleton maschile. Alle 10:00, prenderà il via lo snowboard cross maschile con Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Alle 13:00, è in programma la 10 km tecnica libera femminile di sci di fondo con Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz e Maria Gismondi.