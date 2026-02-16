L'aggiornamento del ranking mondiale WTA, pubblicato il 16 febbraio 2026, segna movimenti di rilievo dopo l'ultima settimana di tornei. La giovane canadese Victoria Mboko guadagna tre posizioni, entrando per la prima volta nella Top 10. La ceca Karolina Muchova, grazie alla vittoria del torneo di Doha, risale dalla diciannovesima all’undicesima piazza.

Le nuove posizioni in vetta e la Top 10

La vetta della classifica vede ancora Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Coco Gauff si conferma al quarto posto, precedendo Jessica Pegula.

Amanda Anisimova scende al sesto posto. Al settimo posto si trova Mirra Andreeva, mentre Jasmine Paolini resta stabile all’ottavo con 4.157 punti. Elina Svitolina occupa la nona posizione, e la decima è ora di Victoria Mboko con 3.246 punti.

Le italiane in evidenza

Tra le tenniste italiane, spicca l'exploit di Elisabetta Cocciaretto, che sale dal 57° al 40° posto. Questo risultato è frutto della sua prestazione a Doha, dove ha raggiunto i quarti di finale partendo dalle qualificazioni. Nella Top 200 figurano anche Lucrezia Stefanini (137ª), Lucia Bronzetti (140ª), Nuria Brancaccio (164ª), Lisa Pigato (193ª). Più indietro troviamo Silvia Ambrosio (205ª), Camilla Rosatello (217ª), Jessica Pieri (246ª) e Tyra Caterina Grant (269ª).

Dettagli sull'aggiornamento del ranking

