Al termine del primo round del Cognizant Classic, disputato sul percorso par 71 del PGA National Resort and Spa di Palm Beach Gardens, Florida, Austin Smotherman si è posizionato in testa alla classifica. Lo statunitense ha realizzato un eccellente score di nove sotto par, frutto di un giro condotto senza errori (bogey-free) e completato in 62 colpi. Smotherman vanta un margine di un colpo sul colombiano Nico Echavarria.

Il leader ha archiviato un giro solido e regolare, chiudendo con un vantaggio di cinque colpi sul gruppo dei terzi classificati.

Questo nutrito drappello include Kristoffer Reitan, Pontus Nyholm, Kevin Roy, Daniel Berger e Taylor Moore, tutti a quattro sotto par. Nella top ten provvisoria, con tre sotto par, figurano Aaron Rai, Sudarshan Yellamaraju, Kevin Yu, Keith Mitchell, William Mouw, Hank Lebioda, Beau Hossler, Max McGreevy, Michael Brennan e Joel Dahmen. L’ex campione 2025, Joe Highsmith, occupa la trentacinquesima posizione con un colpo sotto par.

Il contesto del torneo

Il Cognizant Classic, che mette in palio un montepremi di 9,6 milioni di dollari, rappresenta una tappa consolidata del PGA Tour. Nato nel 1972, il torneo era noto fino a pochi anni fa come Honda Classic. Il primo round ha già delineato una classifica estremamente compatta, con ben sessantacinque giocatori racchiusi in soli cinque colpi di distacco dai leader.

Prospettive e attese

Smotherman, che ha già occupato la prima posizione al termine di un primo round in passato (al Mexico Open 2023), cercherà ora di capitalizzare questo vantaggio per conquistare la vittoria, ancora inedita nei suoi ottantuno tornei disputati sul PGA Tour. Il secondo round, in programma nella serata italiana, si preannuncia decisivo per comprendere se il leader riuscirà a mantenere il comando o se Echavarria e gli altri inseguitori sapranno recuperare terreno.

La classifica rimane pertanto molto aperta e il secondo giro potrebbe riservare ulteriori sorprese, con Smotherman chiamato a confermare il suo ottimo stato di forma e gli altri concorrenti a tentare la rimonta.