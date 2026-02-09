La spedizione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 si presenta con l'ambizione di ottenere risultati di rilievo nelle diverse discipline. L'evento assume un'importanza strategica per lo sport italiano e internazionale, attirando atleti da ogni angolo del globo pronti a competere per le medaglie olimpiche.

Programma e partecipanti

I Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, inaugurati il 6 febbraio e con chiusura prevista per il 22 febbraio, metteranno in palio 116 titoli: 54 maschili, 50 femminili e 12 prove miste.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 2.900 atleti (1.538 uomini e 1.362 donne). Una novità di rilievo è l'introduzione dello sci alpinismo nel programma olimpico. L'Italia schiera una delegazione record di 196 atleti (109 uomini e 87 donne).

Risultati e medagliere

Tra i risultati ufficialmente confermati, l'Italia ha finora ottenuto una medaglia d'oro, conquistata da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità sui 3000 metri. Il posizionamento nel medagliere e gli altri risultati sono soggetti ad aggiornamenti ufficiali. La situazione delle classifiche e delle medaglie è dinamica e richiederà conferme da fonti ufficiali.

I Giochi di Milano‑Cortina rappresentano un'opportunità fondamentale per valutare la crescita dello sport italiano, confrontando i risultati con le edizioni precedenti, come quella di Pechino 2022, che vide l'Italia totalizzare diciassette podi.