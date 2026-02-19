In Val di Fiemme, a Tesero, Jens Luraas Oftebro, in coppia con Andreas Skoglund, ha conquistato il terzo oro personale ai Giochi di Milano Cortina 2026 nella prova a squadre della combinata nordica. La Norvegia si è così aggiudicata il sedicesimo titolo di questa edizione.

Partiti quinti dopo la prova di salto, i due norvegesi hanno recuperato terreno nella frazione di fondo. Oftebro ha poi battuto in volata il finlandese Ilkka Herola, che ha conquistato l’argento insieme a Eero Hirvonen. Il bronzo è andato all’Austria, penalizzata da una caduta di Stefan Rettenegger nel penultimo giro.

La rimonta azzurra

L’Italia ha firmato una grande rimonta, risalendo dall’undicesimo al quarto posto, pur restando a oltre un minuto dai vincitori. Aaron Kostner e Samuel Costa sono stati protagonisti di questa risalita, con una prestazione nel fondo migliore rispetto alla Norvegia sulla neve pesante di Lago di Tesero. Samuel Costa, come Alessandro Pittin, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica.

Condizioni della gara

La prova si è svolta nello stadio di Tesero, con condizioni difficili caratterizzate da nevicate che hanno reso il fondo particolarmente impegnativo. La gara si è decisa in una volata serrata, con Oftebro che ha preceduto Herola di circa mezzo secondo. L’Austria ha chiuso a oltre venti secondi a causa della caduta di Rettenegger.

Con questo successo, Oftebro e Skoglund hanno confermato il dominio norvegese nella combinata nordica. L’Italia, dal canto suo, ha dimostrato carattere e capacità di reazione, pur restando ai margini del podio.