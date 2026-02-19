Al Milano Speed Skating Stadium, il 19 febbraio 2026, si accende la sfida dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’Italia affida le sue speranze a Daniele Di Stefano, considerato un outsider ma determinato a tentare il colpo a sorpresa nella gara in programma alle 16.30.

Il contesto della gara

La competizione vedrà al via trenta atleti, suddivisi in quindici batterie. L’americano Jordan Stolz si presenta come il grande favorito: dopo aver già conquistato l'oro nei 500 m e nei 1000 m, torna sul ghiaccio con l'ambizioso obiettivo di aggiungere un'ulteriore medaglia al suo già ricco palmarès.

Di Stefano, l’outsider azzurro

Daniele Di Stefano è l'unico rappresentante italiano nella specialità dei 1500 m maschili. Pur partendo con i favori del pronostico a un passo, Di Stefano affronta la prova con la ferma determinazione di sorprendere e puntare al podio. La sua partecipazione rappresenta una significativa speranza per l'Italia in una gara che vede la presenza di numerosi atleti di punta.

Lo scenario internazionale

Jordan Stolz, ventunenne statunitense, ha già dimostrato la sua superiorità vincendo due ori olimpici nei 500 m e nei 1000 m, stabilendo in entrambe le occasioni il nuovo record olimpico. È considerato il principale candidato anche nei 1500 m, grazie a una stagione di Coppa del Mondo dominata e a risultati eccezionali su tutte le distanze sprint.

Daniele Di Stefano detiene il record italiano dei 1500 m, stabilito a Salt Lake City il 15 novembre 2025, con il tempo di 1’42”74. Questo primato nazionale lo posiziona tra i migliori interpreti italiani della distanza e alimenta le speranze di una prestazione significativa nella competizione odierna.