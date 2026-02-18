Si conclude il programma olimpico della combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026 con la prova a squadre sul trampolino grande, in programma giovedì 19 febbraio. La notizia è stata anticipata da Andrea Ziglio, che ha sottolineato come finora sia stato un dominio norvegese, con Jens Luraas Oftebro autore di un doppio oro sia dal trampolino piccolo sia da quello grande.

Orari della prova a squadre

La prova a squadre si articola in due segmenti: alle ore 10.00 è previsto il segmento di salto sul trampolino grande, seguito alle ore 14.00 dal segmento di fondo sulla distanza di 10 chilometri.

Questi orari sono confermati dal calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Protagonisti e contesto

Andrea Ziglio ha evidenziato il dominio norvegese nella disciplina, con Jens Luraas Oftebro vincitore di entrambe le prove individuali. L’Italia proverà a ottenere il miglior piazzamento possibile: nella gara dal trampolino grande, Aaron Kostner è stato il migliore degli azzurri, classificandosi diciottesimo, seguito da Samuel Costa al ventitreesimo posto e da Alessandro Pittin al ventiquattresimo.

Il programma olimpico a Val di Fiemme

Secondo il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata nordica si svolge in Val di Fiemme, con le gare di salto a Predazzo e quelle di fondo a Lago di Tesero.

La prova a squadre maschile sul trampolino lungo è prevista giovedì 19 febbraio con il segmento di salto dalle ore 10.00 alle ore 10.40 e il segmento di fondo 2×7,5 km dalle ore 14.00 alle ore 14.55.