La prima prova individuale di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 si è aperta ufficialmente a Predazzo e Tesero con la gara su trampolino piccolo. Tra gli atleti in gara figura Alessandro Pittin, a vent'anni esatti dal suo debutto olimpico a Torino 2006.

Il ritorno di Pittin alle Olimpiadi

Come evidenziato, “oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin” impegnato nella prova individuale di combinata nordica su trampolino piccolo. L’atleta friulano torna così a competere ai massimi livelli olimpici nella stessa specialità che lo vide protagonista al suo esordio, in una giornata che richiama idealmente quel debutto ventennale.

Contesto della competizione

La competizione si svolge negli impianti di Predazzo e Tesero, in Val di Fiemme, segnando l’avvio ufficiale delle gare di combinata nordica per le Olimpiadi Milano‑Cortina 2026. La prova su trampolino piccolo rappresenta la prima delle due individuali maschili in programma, precedendo quella su trampolino grande.

La carriera di Pittin e la convocazione

Alessandro Pittin vanta un palmarès di rilievo, con un bronzo olimpico nella Gundersen dal trampolino normale a Vancouver 2010 e un argento mondiale a Falun 2015. La sua presenza a Milano‑Cortina 2026 segna la sesta partecipazione ai Giochi Olimpici. La convocazione è stata possibile anche grazie alla rinuncia della Svizzera a due quote, permettendo all’Italia di schierare il contingente massimo, includendo Pittin al fianco di Samuel Costa e Aaron Kostner.