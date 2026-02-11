La prima giornata dei test di Formula Uno a Sakhir (Bahrain) ha segnato l'avvio ufficiale del Mondiale 2026. Ferrari, Mercedes e gli altri team sono pronti a mettere alla prova le nuove monoposto sul tracciato nel deserto, nei pressi di Manama.

Programma e contesto della giornata

La sessione è iniziata alle ore 08.00 italiane (10.00 locali) e si concluderà alle 17.00, con una pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00. Gli stessi orari saranno replicati nei giorni successivi, fino a venerdì 13 febbraio, data di chiusura del primo round di test in vista del Gran Premio d’Australia.

A differenza dello shakedown di Barcellona, questa volta tutte le vetture sono scese in pista, beneficiando di condizioni climatiche più miti e configurazioni reali delle monoposto. Il motore Mercedes sembra partire favorito, con Mercedes e McLaren in prima linea, anche grazie al giovane Andrea Kimi Antonelli. Ferrari e Red Bull punteranno a inserirsi nella lotta, mentre sull'Aston Martin grava un punto interrogativo legato alla nuova direzione tecnica di Adrian Newey.

Le aspettative su Antonelli e Ferrari

Andrea Kimi Antonelli è indicato come uno dei protagonisti attesi di questa stagione, con Mercedes pronta a puntare su di lui. La Ferrari, dal canto suo, è chiamata a rispondere con prestazioni solide per rimanere competitiva nella nuova era tecnica.

L’incidente di Antonelli prima dei test

Nel weekend precedente ai test, il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli, diciannove anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Serravalle, San Marino. Il veicolo, un esclusivo Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” recentemente consegnato dalla scuderia, ha urtato una barriera di sicurezza. Fortunatamente, Antonelli è rimasto illeso e la polizia è intervenuta su sua chiamata. L’incidente non comprometterà la sua partecipazione ai test in Bahrain, in programma dall’11 al 13 febbraio.