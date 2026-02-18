Patrick Baumgartner e il suo equipaggio hanno conquistato l’ottavo posto nella prima manche del bob a 4 maschile, durante la tappa di Coppa del Mondo svoltasi a Cortina d’Ampezzo. Sul tracciato intitolato a Eugenio Monti, l’atleta altoatesino ha guidato la squadra azzurra in una competizione che ha visto la partecipazione dei principali protagonisti internazionali della disciplina del bob.

La prestazione di Baumgartner, che ha concluso la sua prova con un distacco di 1 secondo e 6 centesimi dalla vetta, conferma la competitività del team italiano nel contesto di una stagione che vede i piloti tedeschi dominare la classifica provvisoria.

L’ottavo posto rappresenta comunque un risultato significativo, considerando l’alto livello degli avversari e l’importanza della tappa ampezzana in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Le prossime tappe del programma

Il programma della Coppa del Mondo proseguirà nei prossimi giorni, offrendo agli equipaggi ulteriori occasioni per affinare la preparazione e testare materiali e strategie in vista delle future competizioni. Baumgartner e il suo team continueranno a lavorare per migliorare ulteriormente le proprie prestazioni sul tracciato di Cortina, puntando a consolidare la loro presenza tra i migliori.

Contesto internazionale e prospettive future

Nel corso della stagione agonistica, Patrick Baumgartner e il suo equipaggio hanno ottenuto piazzamenti di rilievo nel circuito internazionale, confermando la crescita del bob italiano.

L’esperienza maturata nelle competizioni di Coppa del Mondo rappresenta un elemento fondamentale per affrontare al meglio le sfide olimpiche e puntare a risultati importanti per il movimento sportivo azzurro, con uno sguardo attento alle prossime tappe e agli obiettivi stagionali.