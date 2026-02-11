Domani sera allo stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Lazio si affronteranno nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Questa sfida rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, che cercano riscatto dopo un periodo complicato nei rispettivi campionati e puntano a proseguire il cammino nella competizione nazionale.

Il Bologna, guidato da Thiago Motta, potrà contare sull’apporto del pubblico di casa. La Lazio, d’altra parte, guidata da Maurizio Sarri, dovrà fare i conti con alcune assenze, ma arriva motivata dopo il pareggio contro la Juventus.

La partita mette in palio un posto in semifinale contro l’Atalanta.

Una stagione da rilanciare

Per entrambe le squadre, la Coppa Italia rappresenta una via privilegiata per dare una svolta alla stagione. Il Bologna cerca di ottenere un risultato importante in coppa, mentre la Lazio vede nella competizione un’opportunità per riscattare un campionato fin qui altalenante.

Contesto e precedenti

Il Bologna è reduce da una crisi di risultati in campionato, con solo due vittorie nelle ultime dodici gare e sei sconfitte casalinghe nelle ultime nove partite. La Lazio, invece, arriva dal pareggio sfumato al novantacinquesimo contro la Juventus e non segna in trasferta da sette delle ultime nove gare.

Storicamente, in Coppa Italia, Bologna e Lazio si sono affrontate più volte in Emilia.

Il bilancio vede diverse vittorie rossoblù, alcuni pareggi e successi biancocelesti, con qualificazioni distribuite tra le due squadre.

La partita, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21, chiude il programma dei quarti di finale e mette in palio un posto in semifinale contro l’Atalanta.