La nazionale italiana di sci di fondo ha ufficializzato gli atleti che parteciperanno alle gare dei dieci chilometri a tecnica libera in Val di Fiemme. Le competizioni si svolgeranno giovedì e venerdì, nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina. Il tecnico Markus Cramer ha deciso di “preservare” Federico Pellegrino ed Elia Barp, escludendoli dalla competizione individuale per concentrarli sulle staffette.

Le scelte per le gare individuali

Per la prova femminile, in programma giovedì, saranno al via Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella.

Nella gara maschile, invece, Cramer ha selezionato Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini.

Il ruolo di Pellegrino e Barp

Federico Pellegrino ed Elia Barp non saranno tra i partenti nella 10 km a tecnica libera. La decisione è motivata dalla volontà di preservare le energie dei due atleti in vista delle staffette, dove l’Italia punta a ottenere risultati significativi.

Programmazione delle gare

La 10 km femminile è prevista per giovedì 12 febbraio, mentre quella maschile si disputerà venerdì 13 febbraio. Pellegrino e Barp saranno dunque tenuti a riposo in vista della staffetta maschile 4×7,5 km, in programma domenica 15 febbraio.