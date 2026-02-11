Matteo Berrettini ha segnato il suo ritorno in campo martedì undici febbraio a Buenos Aires, dando il via al suo percorso nell’ATP 250 con una vittoria che, sebbene sofferta, assume un significato particolarmente importante. Dopo il ritiro subito agli Australian Open, il tennista romano ha superato Federico Coria con un doppio 7‑5, assicurandosi così l’accesso al secondo turno. Oggi, il suo impegno lo vedrà opposto a Vit Kopriva, con l’obiettivo di conquistare un posto nei quarti di finale.

Il rientro e la vittoria su Coria

La partita contro Federico Coria ha rappresentato il primo impegno ufficiale di Berrettini nel 2026.

L’incontro si è concluso con il punteggio di 7‑5, 7‑5, dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Nonostante il risultato finale possa suggerire un esito più agevole, il match si è rivelato più insidioso del previsto. Tuttavia, elementi come il servizio e il dritto hanno mostrato sprazzi di efficacia, fornendo segnali incoraggianti in prospettiva del proseguimento del torneo.

Oggi in campo contro Kopriva

Nella giornata odierna, mercoledì undici febbraio, Matteo Berrettini incrocerà la racchetta con Vit Kopriva. L’incontro è previsto non prima delle diciannove e trenta, secondo l’orario locale. Un’eventuale vittoria permetterebbe al tennista romano di qualificarsi per i quarti di finale, dove potrebbe trovarsi di fronte Francisco Cerundolo, attuale testa di serie numero uno del tabellone.

Contesto del torneo

L’IEB+ Argentina Open 2026, giunto alla sua ventinovesima edizione, si svolge dal nove al quindici febbraio presso il Buenos Aires Lawn Tennis Club. La competizione si disputa sulla superficie in terra battuta. Berrettini occupa la posizione di testa di serie numero otto nel tabellone principale, con un ranking ATP che lo colloca al cinquantottesimo posto. Il suo avversario, Vit Kopriva, si trova invece alla posizione numero novantacinque. Il torneo rientra nella categoria ATP 250.