Nel primo Super‑G femminile di Sarntal (Bolzano), valido per la Coppa Europa di sci alpino, si è imposta Nadine Fest. L'atleta austriaca ha inaugurato la gara con una doppietta del suo Paese, precedendo la connazionale Emily Schoepf. Tra le italiane, Carlotta De Leonardis si è piazzata al quarto posto, mentre Sara Allemand ha chiuso settima, entrambe nella top ten.

La gara e i distacchi

Nadine Fest ha fermato il cronometro su 1’14"25, con un vantaggio di 22 centesimi su Emily Schoepf. Al terzo posto si è classificata l'andorrana Cande Moreno, staccata di 1"06.

Carlotta De Leonardis ha concluso quarta, a 1"20 dalla vetta, mentre Lisa Grill (Austria) è quinta a 1"49 e Christian Ager (Austria) sesta a 1"51. Sara Allemand ha ottenuto il settimo posto, a 1"63, seguita da Sara Thaler nona a 1"73 e Lena Wechner decima a 1"88.

Le altre azzurre

Oltre alle due atlete entrate nella top ten, altre italiane hanno concluso la prova: Ilaria Ghisalberti è diciassettesima a 2"44, Asja Zenere ventiquattresima a 2"62. Ludovica Righi, Sofia Amigoni e Federica Lani hanno chiuso oltre la trentesima posizione, rispettivamente a 3"02, 3"40 e 3"48.

Il valore della Coppa Europa

La Coppa Europa rappresenta un importante trampolino di lancio per le giovani promesse dello sci alpino.

La competizione offre loro l'opportunità di confrontarsi a livello internazionale e accumulare punti preziosi per accedere alla Coppa del Mondo. In questa stagione, la squadra italiana ha mostrato segnali incoraggianti, con diverse atlete in grado di competere stabilmente nella top ten delle gare veloci.