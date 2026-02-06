Venerdì 6 febbraio, Cortina d’Ampezzo è stata teatro della prima prova cronometrata di discesa libera femminile in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La sessione si è tenuta sulla pista Olympia delle Tofane, dopo che l'appuntamento previsto per il giorno precedente era stato annullato a causa di una fitta nevicata.

Atlete protagoniste sulla Olympia delle Tofane

La prova ha visto al cancelletto di partenza diverse atlete italiane: Federica Brignone e Sofia Goggia, affiancate da Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago ed Elena Curtoni.

L'evento si è svolto sulla celebre Olympia delle Tofane, tracciato che ospiterà le gare femminili di sci alpino durante i Giochi.

Attese e preparazione per la discesa

La cancellazione della prova del giovedì ha inevitabilmente aumentato l'attesa per il debutto delle sciatrici sulla pista olimpica. Per Federica Brignone, reduce da un rientro in velocità a Crans‑Montana, questa sessione rappresentava un importante banco di prova in preparazione alla discesa di domenica. Sofia Goggia, già vincitrice in discesa sulla stessa pista in diverse edizioni, ha avuto l'opportunità di testare nuovamente il tracciato che conosce molto bene.

Orari di partenza e numeri di pettorale

Federica Brignone, che ha avuto l'onore di essere portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura, ha indossato il pettorale numero due, prendendo il via alle ore 11.32.

Sofia Goggia, con il pettorale numero dodici, è partita alle ore 11.46 e 45 secondi. Il programma prevedeva intervalli di due minuti per le prime cinque atlete, ridotti a un minuto e quindici secondi dal pettorale sei in poi, con pause stabilite dopo i numeri quindici e trenta.

Allenamenti specifici in vista delle gare

Nel frattempo, mentre Federica Brignone si è dedicata ad allenamenti specifici a Dobbiaco in attesa della discesa, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago e Laura Pirovano hanno svolto sessioni di ginnastica individuale, sia in albergo che in palestra, come parte della loro preparazione mirata alla competizione.