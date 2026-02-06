Questa mattina, gli azzurri Dominik Fischnaller e Leon Felderer hanno affrontato le ultime prove cronometrate del singolo maschile di slittino. L'allenamento si è svolto sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, in preparazione alla gara ufficiale in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.00.

Le ultime prove cronometrate

Si sono disputate la quinta e la sesta manche di test, rappresentando le ultime rifiniture prima della competizione olimpica. Fischnaller, Felderer e Alex Gufler hanno cercato conferme in vista della gara che assegnerà le medaglie.

Nella giornata precedente, la terza e la quarta prova avevano registrato tempi più lenti rispetto alle prime due. Nella prima discesa del pomeriggio, Fischnaller aveva ottenuto il miglior tempo, mentre nella seconda è stato superato da un performante Felderer.

Stato di forma degli atleti

Gli atleti italiani hanno mostrato una crescita costante. Fischnaller si era distinto nella prima discesa del pomeriggio, mentre Felderer aveva primeggiato nella seconda, confermando il buono stato di forma in vista della gara olimpica.

Rifiniture finali sulla pista

Le rifiniture finali si sono svolte questa mattina sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Nella giornata precedente, Fischnaller aveva vinto la prima discesa del pomeriggio e si era classificato secondo nella seconda, alle spalle di Felderer. Questi risultati confermano la preparazione degli atleti in vista dell'appuntamento ufficiale di sabato 7 febbraio alle ore 17.00.