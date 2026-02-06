Ian Matteoli ha conquistato un posto nella finale del Big Air maschile di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurro ha ottenuto il secondo punteggio nelle qualificazioni, assicurandosi così l'accesso all'atto conclusivo. La finale è in programma per domani, sabato 7 febbraio, con inizio alle ore 19:30.

Il percorso verso la finale

Matteoli ha dimostrato grande forma nelle qualificazioni, chiudendo la competizione con un punteggio totale di 174,50. L'atleta si è piazzato alle spalle del giapponese Hiroto Ogiwara, primo con 178,50 punti.

La performance di Matteoli è stata caratterizzata da un eccellente primo salto, che gli è valso 93,75 punti, il punteggio più alto della serata. Le successive due run, concluse rispettivamente con 77,17 e 80,75 punti, hanno consolidato la sua posizione e garantito l'accesso alla finale.

Gli avversari da tenere d’occhio

Nella finale del Big Air maschile, Matteoli si confronterà con una schiera di atleti di alto livello. Tra i dodici finalisti figurano nomi noti come Valentino Guseli (AUS), Dane Menzies (NZL), Ryoma Kimata (JPN), Oliver Martin (USA), Rocco Jamieson (NZL), Lyon Farrell (NZL), Francis Jobin (CAN), Taiga Hasegawa (JPN), Yiming Su (CHN), Kira Kimura (JPN) e il già citato Hiroto Ogiwara (JPN).

Dettagli sulla trasmissione

L'evento clou si svolgerà sabato 7 febbraio alle ore 19:30. La finale del Big Air maschile sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay. Ulteriori opzioni di visione includono Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max. Per chi desidera seguire l'andamento della gara in tempo reale, è disponibile una diretta testuale su OA Sport.

La prestazione di Ian Matteoli nelle qualificazioni, con il secondo miglior punteggio totale di 174,50 e il punteggio più alto di 93,75 in una singola run, conferma la sua competitività in vista della finale olimpica.