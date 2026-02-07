A Cortina d’Ampezzo si è disputata l’ultima prova cronometrata di discesa femminile sull’Olympia delle Tofane, appuntamento cruciale in vista della gara ufficiale. Le atlete hanno affrontato una pista resa impegnativa dalle condizioni meteo, con diversi nomi di spicco al via.

Le protagoniste della prova

Tra le atlete in gara, si sono distinte alcune delle favorite della disciplina. La prova ha visto la partecipazione di nomi importanti, tra cui Sofia Goggia, Lindsey Vonn, Federica Brignone e Laura Pirovano. Ognuna ha cercato di affinare la preparazione in vista della competizione che assegnerà le medaglie.

Le italiane hanno mostrato buone sensazioni: Sofia Goggia e Laura Pirovano si sono piazzate tra le prime dieci, mentre Federica Brignone ha concluso appena fuori dalla top ten. Lindsey Vonn ha portato a termine la prova con un piazzamento nella parte alta della classifica.

Condizioni meteo e interruzione

La prova è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Dopo il pettorale 23, la discesa è stata interrotta a causa del peggioramento del tempo, con nebbia e nevicata che hanno reso impraticabile la pista per le ultime atlete iscritte.

Verso la gara ufficiale

Questa prova cronometrata ha fornito indicazioni utili agli allenatori e alle atlete per mettere a punto gli ultimi dettagli. L’attesa ora è tutta per la gara ufficiale, che vedrà le migliori del mondo contendersi il podio sull’Olympia delle Tofane.