Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo sabato 7 febbraio con una giornata ricca di competizioni. Le discipline coinvolte spaziano dallo sci alpino al curling, dallo slittino allo sci di fondo, includendo anche pattinaggio, hockey e snowboard. OA Sport offre un liveblog testuale per seguire ogni gara in programma, minuto per minuto.

Il programma del 7 febbraio

La giornata si apre alle 10.05 con il doppio misto di curling nella fase a gironi. Alle 10.30 iniziano le qualificazioni femminili dello slopestyle nel freestyle. Alle 11.30 è il momento della discesa libera maschile di sci alpino, mentre in contemporanea si svolge la prova cronometrata della discesa libera femminile.

Alle 13.00 scatta lo skiathlon femminile di sci di fondo. Alle 14.35 l’Italia scende in campo nel curling contro la Svezia, con la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini. Il pomeriggio prosegue con gare di hockey femminile, pattinaggio di velocità, slittino, salto con gli sci, snowboard Big Air e pattinaggio di figura a squadre.

Gli atleti italiani in gara

Numerosi gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline. Nel freestyle femminile gareggia Maria Gasslitter. Nello sci alpino maschile sono presenti Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder. Nella categoria femminile, per lo sci alpino, scendono in pista Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Nello skiathlon femminile, l’Italia è rappresentata da Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi. Nello slopestyle maschile, Miro Tabanelli. Nel curling doppio misto, Amos Mosaner e Stefania Constantini. Nell’hockey femminile è prevista una nutrita rappresentanza azzurra. Nei 3000 metri femminili di speed skating, scende in pista Francesca Lollobrigida. Nello slittino maschile, gli azzurri sono Leon Felderer, Dominik Fischnaller e Alex Gufler. Nel salto femminile gareggiano Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Nel pattinaggio di figura, l’Italia conta su Daniel Grassl e sulla coppia Guignard‑Fabbri.

Intensità e partecipazione italiana

Il programma del 7 febbraio conferma l’intenso calendario di gare, con orari precisi e una forte presenza italiana in molte discipline. Questo sottolinea l’attenzione nazionale verso questa prima giornata olimpica, caratterizzata da un susseguirsi di eventi sportivi di rilievo.