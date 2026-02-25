L’Italia del cricket si prepara a un passaggio cruciale nel suo cammino verso la Coppa del Mondo ODI 2027. Tra agosto e settembre 2026, gli azzurri affronteranno in Tanzania il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League, con l’obiettivo primario di qualificarsi al Qualifier Playoff.

Situazione attuale e obiettivi

Al termine dei primi due gironi, disputati nel 2024 e nel 2025, la nazionale italiana occupa la seconda posizione nel Gruppo B con sedici punti. L’Uganda guida la classifica con diciotto punti, mentre Hong Kong Cina segue a dodici.

Con ancora dieci punti in palio nel girone finale, agli azzurri potrebbero bastare tre vittorie per assicurarsi uno dei due posti disponibili per il prossimo step delle qualificazioni.

Contesto e prospettive

Il torneo di Challenge League 2024‑2026 rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027. Le prime due squadre classificate del girone accederanno al Qualifier Playoff, la cui disputa è prevista per l’inizio del 2027. Il girone finale si svolgerà in Tanzania, con date precise ancora da definire.

Il girone finale in Tanzania

Il girone finale del Challenge League Group B si terrà in Tanzania tra agosto e settembre 2026. La competizione si svolgerà con formula a girone all’italiana e le partite avranno status List A. Questo torneo è parte integrante del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027.