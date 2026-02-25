Alberto Mineo, capitano della nazionale italiana di baseball, ha fatto il punto della situazione durante l’Early Camp in vista del World Baseball Classic, intervenendo in conferenza stampa in videocollegamento con i media nazionali. Ha sottolineato che “vestire la maglia della nazionale è sempre una responsabilità e un onore”. L’esordio nel torneo è previsto il prossimo 7 marzo contro il Brasile, nella Pool B, al Daikin Park di Houston.

“La chiave è sempre la passione, poi serve lavorare tanto, crederci e dare il 100%”, ha affermato Mineo, aggiungendo che “Francisco Cervelli ci sta trasmettendo le sue idee, siamo tutti agonisti e non vogliamo fermarci”.

Il capitano ha poi evidenziato l’importanza dei risultati recenti: “Aiutano a coinvolgere sempre più giovani e a diffondere la cultura del baseball, per questo noi dobbiamo sempre puntare in alto”.

Il sogno di una batteria azzurra contro gli Stati Uniti

Mineo ha espresso entusiasmo per la composizione del roster, ricco di giocatori italo-americani militanti nella MLB, ma ha anche un pensiero speciale per il lanciatore veronese classe 2001 Samuel Aldegheri. “Con Pasquantino e Mastrobuoni ho giocato, gli altri li ho studiati guardando le loro partite. Sono tra i migliori al mondo, sono ragazzi che vogliono competere e credo saremo per questo tutti sulla lunghezza d’onda. Avrò molto da imparare da tutti.

Sam Aldegheri sul monte e io a ricevere contro gli Stati Uniti? Sarebbe la ciliegina, ma pensiamo a una partita per volta”.

Il valore del coaching e la presenza di una leggenda

Infine, Mineo ha voluto sottolineare il contributo del coaching staff, in particolare di Jorge Posada: “Averlo tra noi è bellissimo. Si è presentato con grande disponibilità, già dal primo giorno ci ha dato consigli, ci ha seguito per vedere se riuscivamo a metterli in pratica e ci ha aiutato in tutti i modi. Lo sta facendo con tutti. Si percepisce tutta la passione che ci mette”.

Il clima che si respira è quello di una squadra unita, motivata e consapevole dell’importanza dell’impegno che la attende. Il sogno di una batteria Mineo–Aldegheri contro gli Stati Uniti resta un’immagine suggestiva, ma l’approccio resta concreto: una partita alla volta, con passione, lavoro e dedizione.

Aldegheri, il primo lanciatore italiano in MLB

Samuel Aldegheri è il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare nella Major League Baseball, avvenuto il 30 agosto 2024 con i Los Angeles Angels. La sua presenza nel roster azzurro rappresenta un segnale forte per il movimento italiano, che può contare su un talento cresciuto interamente nel nostro paese e approdato al massimo livello mondiale.