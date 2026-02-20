Detroit ha conquistato una prestigiosa vittoria al Madison Square Garden grazie a una prestazione straordinaria di Cade Cunningham, autore di 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist nella partita contro i New York Knicks. Il successo, maturato nel corso della notte, consolida il primato dei Pistons nella Eastern Conference e segna la terza vittoria stagionale su tre incontri contro i Knicks.

La partita, giocata al Madison Square Garden, ha visto Detroit imporsi con il punteggio di 126-111. Cunningham ha dominato il campo con una performance completa, contribuendo in modo decisivo al successo della sua squadra.

Prestazione individuale di rilievo

Cade Cunningham ha brillato con 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, confermandosi protagonista assoluto del match. La sua leadership è emersa in ogni fase della gara, permettendo ai Pistons di mantenere il controllo nonostante l’ambiente ostile e l’assenza di due elementi chiave del reparto lunghi.

Impatto sul campionato

Con questa vittoria, Detroit completa la “season sweep” contro i Knicks, imponendosi in tutti e tre i confronti stagionali. I Pistons rafforzano così la loro posizione al vertice della Eastern Conference, mentre New York resta al terzo posto.

Record e candidatura MVP

Cunningham è diventato il primo giocatore dei Pistons a realizzare almeno 40 punti, 10 assist, 5 rimbalzi e 5 tiri da tre in una singola partita.

È inoltre il primo giocatore in trasferta al Madison Square Garden a mettere a referto almeno 40 punti e 10 assist dai tempi di LeBron James nel 2009, e solo il quinto in assoluto a riuscirci nella storia dell’arena. Questa prestazione rafforza la sua candidatura al titolo di MVP della stagione.