Milano‑Cortina, 6 febbraio – Nel giorno della cerimonia inaugurale dei XXV Giochi Olimpici Invernali, l’Italia si distingue nel doppio misto di curling. Le gare di pattinaggio artistico a squadre hanno preso il via, mentre altre discipline come l’hockey su ghiaccio femminile e lo slittino sono entrate nelle fasi di qualificazione.

Curling: Constantini e Mosaner confermano il loro valore

Presso il Cortina Curling Olympic Stadium, la coppia italiana composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, ha conquistato la terza vittoria nel round robin del doppio misto.

Hanno superato l’Estonia con il punteggio di 7‑4, dopo aver precedentemente sconfitto la Svizzera per 12‑4 e riscattato la battuta d’arresto contro il Canada. Questo successo permette all’Italia di risalire nella classifica del girone, posizionandosi alle spalle di Gran Bretagna e Stati Uniti.

La giornata olimpica

La giornata è stata scandita dall’avvio delle competizioni in diverse discipline, in attesa della cerimonia d’apertura, prevista per le ore 20 allo stadio San Siro di Milano. Le gare di pattinaggio artistico a squadre sono iniziate, ma i risultati definitivi per le classifiche individuali e di squadra dell’Italia non sono ancora stati resi noti.