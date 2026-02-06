Sabato 7 febbraio, Cortina d’Ampezzo sarà teatro di due incontri fondamentali per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due atleti italiani saranno protagonisti nel torneo di curling doppio misto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con due sfide cruciali valide per la fase a gironi.

Il programma della giornata

La prima partita è in programma alle ore 14:35, quando l’Italia incrocerà la Svezia. In serata, alle ore 19:05, la coppia azzurra tornerà in campo per affrontare la Norvegia. Entrambi i match rivestono un’importanza strategica per la classifica del girone.

Dove seguire le gare in TV e streaming

Le due sfide saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri sport. In streaming, sarà possibile seguirle su Rai Play, anch’esso in alternanza con altri eventi. Una copertura integrale degli incontri sarà disponibile su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport garantirà inoltre la diretta testuale delle gare.

Contesto e importanza

Questa giornata di competizioni rappresenta un momento chiave per Constantini e Mosaner, campioni olimpici in carica e attuali campioni del mondo. Le loro prestazioni in queste due partite potrebbero rivelarsi decisive per il passaggio del turno e l’accesso alle fasi finali della competizione.

Dettagli degli incontri

Il calendario ufficiale conferma che sabato 7 febbraio l’Italia giocherà contro la Svezia alle 14:35 e contro la Norvegia alle 19:05, nell’ambito della fase a gironi del doppio misto di curling. Questi incontri seguono quelli disputati nei giorni precedenti, tra cui le partite contro Svizzera ed Estonia del 6 febbraio.