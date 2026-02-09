Domani, martedì 10 febbraio, il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con lo short program maschile. La competizione è in programma alle ore 18.30 nell’impianto di Milano.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport. Sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 (a partire dalle ore 19.30), Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà la diretta testuale.

Atleti in gara

In rappresentanza dell’Italia, scenderanno sul ghiaccio Daniel Grassl e Matteo Rizzo.

Entrambi gli atleti cercheranno di mettersi in luce in un contesto di altissima caratura tecnica.

Copertura mediatica

La diretta tv sarà affidata a Rai 2 o RaiSportHD, con una programmazione definita al momento dall’emittente e soggetta a possibili alternanze con altri eventi sportivi. Per quanto riguarda lo streaming, la competizione sarà visibile su RaiPlay. Eurosport 1 e DAZN inizieranno la trasmissione a partire dalle ore 19.30. Discovery Plus e HBO Max offriranno la copertura integrale per i propri abbonati. OA Sport metterà a disposizione una diretta testuale per seguire ogni momento della competizione.

Fasi della competizione

Il calendario del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha visto la competizione iniziare con il team event, proseguire con la danza sul ghiaccio e ora entrare nella fase individuale maschile. Lo short program maschile rappresenta un momento cruciale per gli azzurri, chiamati a offrire la loro migliore performance in una disciplina di grande prestigio.