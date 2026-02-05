Venerdì 6 febbraio, al Cortina Curling Olympic Stadium, Stefania Constantini e Amos Mosaner saranno i protagonisti di una giornata decisiva nel torneo di doppio misto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani affronteranno la Svizzera alle ore 10.05 e, nel pomeriggio, alle 14.35, sfideranno l’Estonia.

Programma della giornata

La sessione mattutina prevede tre incontri in contemporanea: Italia–Svizzera, Svezia–Gran Bretagna e USA–Canada. Nel pomeriggio, oltre alla sfida tra Constantini e Mosaner contro l’Estonia, si disputeranno anche USA–Canada, Gran Bretagna–Corea del Sud e Svezia–Norvegia.

Dove seguire le gare

Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSport+HD. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play ed Eurosport 1, accessibile anche tramite DAZN, Tim Vision e Prime Video, previo abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per seguire gli sviluppi in tempo reale.

Contesto olimpico del doppio misto

Il torneo di doppio misto di curling si svolge dal 4 al 10 febbraio. La competizione prevede un girone all’italiana, al termine del quale le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali. Tutte le gare si svolgono presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, con la fase a gironi che precede le semifinali e le finali per l'assegnazione delle medaglie.