La squadra femminile italiana di curling ha inaugurato il torneo olimpico di Milano‑Cortina con due sconfitte nella giornata d'apertura al Cortina Curling Olympic Stadium. Le azzurre sono state battute in mattinata 7‑4 dalla Svizzera e in serata 7‑2 dalla Corea del Sud.

Dettagli delle partite

Nel primo incontro, la formazione italiana, composta da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani (riserva), ha ceduto alla Svizzera per 7‑4. La seconda sconfitta è arrivata in serata, sempre al Cortina Curling Olympic Stadium, contro la Corea del Sud, con il punteggio di 7‑2.

Prossimi impegni

Le azzurre torneranno in gara sabato. Al mattino affronteranno la Cina, mentre in serata sfideranno la Svezia.

Analisi delle prestazioni

Nella partita contro la Corea del Sud, l'Italia non è riuscita a trovare il ritmo adeguato. Un parziale decisivo si è verificato nel sesto end, quando un errore della skip Stefania Constantini ha consentito alle avversarie di conquistare quattro punti. Nonostante un punto recuperato nel settimo end, il distacco era ormai troppo ampio. Le azzurre hanno dovuto accettare la sconfitta dopo sette end, con il risultato finale di 2‑7. Il debutto si è rivelato particolarmente impegnativo, affrontando due avversarie di alto livello e gestendo l'emozione di giocare davanti al pubblico di casa.