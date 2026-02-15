Domani, lunedì 16 febbraio, le Nazionali italiane di curling saranno protagoniste ai Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il torneo maschile vedrà l’Italia affrontare la Cina nel pomeriggio, mentre la squadra femminile scenderà in campo la sera contro gli Stati Uniti.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà alle ore 09.05 con tre incontri del torneo femminile: Svezia‑Svizzera, Cina‑Canada e Danimarca‑Gran Bretagna. Alle ore 14.05 toccherà al torneo maschile, con l’Italia impegnata contro la Cina, affiancata da Gran Bretagna‑Norvegia, Cechia‑Canada e Svezia‑Germania.

In serata, alle ore 19.05, sarà la volta delle azzurre, che affronteranno gli Stati Uniti, mentre si disputeranno anche Corea del Sud‑Cina, Svizzera‑Gran Bretagna e Canada‑Giappone.

Dove seguire le gare

Le partite saranno trasmesse in diretta TV su Rai 2 (per Italia‑Cina e Italia‑USA), in alternanza con altri eventi. In streaming, sarà possibile seguirle su Rai Play (in alternanza), con copertura integrale su Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, OA Sport garantirà una diretta live testuale per non perdere nemmeno un momento.

Contesto e obiettivi

Per la squadra maschile guidata da Joel Retornaz, l’incontro contro la Cina rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione nella corsa alle semifinali.

Le azzurre, invece, affrontano un percorso più complicato: il confronto con gli Stati Uniti è un banco di prova decisivo per cercare di raddrizzare una fase a gironi fin qui difficile.

Calendario e sede

Il calendario del curling alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 prevede che il torneo maschile si svolga dall'11 al 21 febbraio presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Le semifinali sono previste il 19 febbraio alle ore 19.05, la finale per il bronzo il 20 febbraio alle ore 19.05 e la finale per l’oro il 21 febbraio alle ore 19.05.

Il calendario ufficiale delle partite dell’Italia nel curling conferma che lunedì 16 febbraio è prevista la “ottava sessione maschile: Italia‑Cina” alle ore 14.05 e la “ottava sessione femminile: Italia‑Stati Uniti” alle ore 19.05.